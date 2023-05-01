Kılıçdaroğlu, halkla alay edenlere çıkıştı: Bunu yapan bizden değildir

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerde dağıtılan ikramlar nedeniyle halkla alay edenlere çıkıştı. Kılıçdaroğlu, ”Bunu yapan bizden değildir” dedi.

Fotoğraf: CHP

Muhalefetin soğanda cisimleşen fahiş fiyat artışları eleştirisine iktidar kanadından küçümseyici yanıtlar gelmişti. Kılıçdaroğlu iktidarın bu tavrına karşı kendilerinin değiştiğini ama ‘zenginleşen saraylıların artık fakir fukarayla alay ettiğini’ sözleriyle yanıt vermişti.

CHP liderdi şimdi de parti ayrımı gözetmeksizin, mitinglere katılanların dağıtılan ikramlar nedeniyle bunu yaptıklarına ilişkin alay edilmesini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu ”Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!” dedi.