Erdoğan’dan, ‘Giderlerse gitsinler’ dediği doktorlara ‘Geri dönün’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkedeki durumdan rahatsız olup yurt dışına giden doktorları geri çağırdı.

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Son yıllarda çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor.

Erdoğan, sayıları her geçen gün artan bu doktorlar için Mart 2023’te, “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz“ demişti.

Seçimlere 13 gün kala Erdoğan’ın dediğinin tam aksi yönde bir çağrı içeren kamu spotu yayınlandı.

Erdoğan, doktorlara çağrısından şunları kaydetti:

“Değerli kardeşim, ‘Uluslararası Lider Araştırmacıları’ programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı…”