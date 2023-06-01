Akşam Postası / 1 Haziran 2023

İYİ Parti yöneticileri: Seçim ittifakı bitmiştir

İYİ Parti yöneticileri Uğur Poyraz ve Cihan Paçacı’dan millet ittifakının bittiğine dair yorumlar geldi.

Kılıçdaroğlu’ndan ilahiyatçılara çağrı: Seçimi tartışın

Seçimi kaybeden millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçimi ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır” dedi.

Bloomberg’den ‘yatırım tavsiyesi’: Şimşek vitrin süsü

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg yazarı Bobby Ghosh, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek’in ‘bu rolü daha önce oynadığını’ söyledi.

Erdoğan’ın ‘mal varlığı’ açıklandı: Borcu da var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın üzerine kayıtlı mal varlığını açıkladı.

HDP’den açıklama: Demirtaş kadın aday da önermiş

HDP Eş Sözcüsü Ebru Günay, Selahattin Demirtaş’ın eleştirilerine yanıt verdi.

Schengen krizi: İki vizeden biri reddediliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gidebilmek için başvurulan Schengen vizelerinin yaklaşık yüzde 50’sinin reddedildiğini söyledi.

Ekonomist Şatıroğlu: Dolarda baraj kapağı kontrollü açıldı

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, dolar/TL kurunun kontrollü şekilde yükseltildiğini ama ekonomi yönetiminin daha fazla yükselmesini istemediğini söyledi. Şatıroğlu’na göre Mehmet Şimşek’in kabineye girmesi durumunda sahip olacağı güç de TL’nin seyrini etkileyecek.

S&P’nin enflasyon tahmini Erdoğan’ın hesabını ikiye katladı

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard&Poor’s EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Direktörü Frank Gill, Türkiye’nin 2023 enflasyonunun ortalama yüzde 45 olarak tahmin ettiklerini dile getirdi.

İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 56

İstanbul’da enflasyon aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 56,05 olarak ölçüldü.

Kızılay’ın kurban bedelleri: Yurt dışında daha düşük

Kızılay kurban bedellerini yurt içi için 5 bin 950 lira, yurt dışı için 2 bin 650 lira olarak belirledi.

Türkiye içki yasağı endeksine zirveden girdi

Türkiye ilk kez bu sene dahil olduğu yaşam tarzı düzenlemelerine ilişkin Avrupa merkezli bir endekse zirveden girdi.

Silahlı seçim kutlamasında başından vurulan çocuk öldü

Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasını kutlayan grubun açtığı ateşle başından vurulan 14 yaşındaki Emirhan Gelgir öldü.

Merve Dinçel, şampiyonluğu pes etmeyen kadınlara ve çocuklara adadı

Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda Kadınlar 49 kiloda şampiyon olan Merve Dinçel, madalyasını ülkenin pes etmeyen kadınlarına ve çocuklarına adadı.