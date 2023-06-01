Araştırma: Gençlerin yüzde 63’ü başka ülkede yaşamak istiyor

Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki gençlerin sadece yüzde 17,3’ü mutlu ve yüzde 63’ü, imkan olsa başka ülkede yaşamak istiyor.

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Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği, 16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2 bin 140 gençle görüşerek yaptığı ‘Türkiye Gençlik Araştırması’nın sonuçları bugün yayınlandı.

Katılanların yüzde 56’sının kadın, yüzde 44’ünün erkek olduğu ve araştırmaya katılanların yaş aralığının 18-25 olduğu bilgileri yer aldı.

ANKA’nın rapordan aktardığına göre katılımcıların yüzde 27,4’ü iş sahibiyken, yüzde 58,4’ünün işçi. Ayrıca çalışmayanların yüzde 88,5’inin öğrenci olduğu; çalışanların yüzde 13,5’inin devlet memuru ve yüzde 12,1’inin avukat, doktor gibi nitelikli meslek sahibi olduklarını belirttiği yer aldı.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 17,3’nün mutlu olduğu belirtilirken, orta derecede mutlu olanların oranının yüzde 52,5 olduğu ve katılımcıların yüzde 30,1’inin kendini mutsuz olarak değerlendirdiği kaydedildi. Katılımcıların gelecek hedefleri ve yaşamak istedikleri ülke tercihlerine yönelik tespitleriyse şöyle aktarıldı:

*Gençlerin gelecekteki en önemli hedefi iyi bir hayat yaşamaktır (yüzde 46,7).

*Gençlerin yüzde 63’ü, imkan olsa başka ülkede yaşamak istemektedir. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD’dir. Ülkeler grubuysa Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Kanada’dır. Bir başka ülkede yaşama isteğinin en önemli nedeni (yüzde 47,8), yaşam koşullarını yükseltme isteğidir. İkinci önemli neden (yüzde 20,7) o ülkelerde daha çok özgürlük olduğu düşüncesidir.

Ekonomik durumları

*Gençlerin Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin görüşleriyse şu şekilde aktarıldı:

*Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş-gelişmekte olan bir ülkedir diyenlerin oranı yüzde 73’tür.

*Türkiye’nin şu anki ekonomi politikaları başarısızdır diyenlerin oranı yüzde 80,6’dır.

*Türkiye’deki ekonomik durum kötüdür diyenlerin oranı yüzde 86,2’dir.

*Türkiye’deki gelir dağılım eşit değildir ve dengesizdir diyenlerin oranı yüzde 88,7’dir.

*Türkiye’de çok fazla işsizlik vardır diyenlerin oranı yüzde 84,6’dır.

*Tüketimim konusunda kendimi sınırlandırdım, tüketimimi azalttım, yüzde 84,4.

Adalet uygulamasına güven dipte

Hükümetin uygulamalarına ilişkin, katılımcıların yüzde 70,4’ünün hükümetin yönetim biçimini doğru bulmadığını ve yüzde 81,2’sinin hükümetin adalet uygulamalarını doğru bulmadığını söylediği aktarıldı. Hükümetin ekonomi uygulamasını doğru bulmadığını belirten katılımcı sayısı yüzde 83,8’ken, hükümetin eğitim uygulamasını doğru bulmadıklarını söyleyen katılımcı sayısı yüzde 75,7 olarak raporda yer aldı.

Katılımcıların yüzde 66,9’u hükümetin özelleştirme politikalarını doğru bulmadığı belirtilirken, yüzde 86,3’ünün göçmen politikalarını doğru bulmadığı aktarıldı. Öne çıkan diğer tercihler ise şöyle sıralandı:

*Hükümetin yabancılara emlak, gayrimenkul satışını doğru bulmuyorum, yüzde 81,1.

*Türkiye’nin bugünkü yönetiminden memnun değilim, Türkiye çok kötü yönetiliyor, yüzde 69,6.

*Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum ama geleceğinden umutluyum, yüzde 39,4. Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum geleceğinden umutsuzum, yüzde 27,2.

*Türkiye’de sorunlar yaşanmaktadır, yüzde 98,4. En çok yaşanan sorunlar sırasıyla, mevcut ekonomik koşullar, hukuk ve adalet, işsizlik, adam kayırma-yolsuzluk ve rüşvet.

*Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakate uygun davranılmadığını düşünüyorum, yüzde 71,3.

*Gençler, gündemi takip etmektedir, yüzde 85,5.

*Gençler, gündemi en çok sosyal medyadan takip etmektedirler, yüzde 52.

*Gençler, politikacı olarak en çok Mansur Yavaş’ı beğenip takdir etmektedir, yüzde 42.

*Seçimlerde Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak istemektedirler, S,5.

*Gençler Türkiye için, parlamenter sisteminin daha uygun olduğunu düşünmektedirler, yüzde 74,3

*Yakın gelecekte Türkiye’yi bekleyen sorunlar vardır, yüzde 98,3. İlk sırada gelen sorun ekonomik sorunlardır, yüzde 89,2.

*Türkiye’de en çok olması beklenen sorunlar, birlikte sırasıyla; ekonomik sorunlar (yüzde 32,2), sığınmacı sorunları (yüzde 27,3) ve terör sorunlarıdır (yüzde 15,8).