Kılıçdaroğlu ‘istifa’ sorusunda ‘top çevirdi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘istifa’ sorusuna cevabında ‘partinin yetkili kurullarıyla birlikte karar vereceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetmesiyle parti içinde değişim sesleri yükselmeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu’ndansa ‘yola devam’ mesajı gelmişti.

Adı genel başkan adayları arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da ‘değişim’ mesajı vermişti. Kamuoyu ve parti tabanında da Kılıçdaroğlu’na eleştiriler, ondan istifa etmesi talep edenler var.

Halk TV’den Fikret Bila, Kılıçdaroğlu’na istifa edip etmeyeceğini sordu.

Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi: “CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.”