Tüketici kredilerinde gerileme yüzde 80’e dayandı

Tüketici kredilerinde büyüme 23 puan düşüşle yüzde 78’e geriledi. Ticari kredi büyümesi de aynı dönemde yüzde 38’e düştü.

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Bankalar seçime günler kala kredilerde frene basmıştı. BloombergHT’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden aktardığına göre 26 Mayıs’ta tüketici kredilerinde 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme yüzde 77,8 seviyesine geriledi. Bir önceki hafta tüketici kredilerinde büyüme yüzde 100,47’ye ulaşmıştı.

Tüketici kredilerinde olduğu gibi ticari kredilerde de büyümenin gerilediği izlendi. Ticari kredileri yüzde 37,6’ya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 64 milyar 824 milyon lira artarak 9 trilyon 128 milyar 882 milyon liraya yükseldi.

Sektörün kredi hacmi 64 milyar 824 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 64 milyar 58 milyon liradan 9 trilyon 128 milyar 882 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 322 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 299 milyar 69 milyon lira oldu.