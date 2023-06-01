Silahlı seçim kutlamasında başından vurulan çocuk öldü

Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasını kutlayan grubun açtığı ateşle başından vurulan 14 yaşındaki Emirhan Gelgir öldü.
Erdoğan’ın seçimi kazanmasından sonra birçok kentte sokağa çıkanlar, zaferi silahla havaya ateş ederek kutlamıştı.
Bu kapsamdaki kutlamalar sırasında Ordu’da İYİ Parti üyesi Erhan Kurt, bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayrıca yine Mersin’de kutlamalar sırasında başına mermi isabet eden 15 yaşındaki Muhammed Eslek yaşamını yitirmişti.
Artı Gerçek’te yer alan habere göre Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Topdağı mahallesinde işten çıkarak eve dönen 14 yaşındaki Emirhan Gelgil’in başına kutlamalar sırasında sıkıldığı iddia edilen silahtan çıkan yorgun mermi isabet etti.
Ağır yaralanan çocuk önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gelgil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.