Seçim kutlamasında başına mermi isabet eden çocuk öldü

Mersin’de seçim kutlamaları sırasında başına mermi isabet eden 15 yaşındaki Muhammed Eslek yaşamını yitirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasından sonra birçok kentte sokağa çıkanlar, zaferi silahla havaya ateş ederek kutlamıştı.

Bu kapsamdaki kutlamalar sırasında Ordu’da İYİ Parti üyesi Erhan Kurt, bıçaklanarak öldürülmüştü.

Mersin’de de kutlamalar sırasında başına mermi isabet eden Muhammed Eslek (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre olay, geçen pazar günü geç saatlerde merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi’nde meydana geldi. Kutlama yapan bir grubun içinde yer alan Muhammed Eslek, henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiyle başından yaralandı.

Başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.