İYİ Partili sandık görevlisinin öldürülmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından başlayan kutlamalar sırasında öldürülen İYİ Parti üyesi ve sandık görevlisi Erhan Kurt soruşturmasında bir kişi tutuklandı.

Erhan Kurt. (Twitter)

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’ın kazanmasından sonra birçok ilde sokağa çıkanlar, havaya silahlarla ateş açmıştı.

İYİ Parti üyesi ve sandık görevlisi Erhan Kurt da Ordu’da bu sırada bıçaklanarak öldürülmüştü.

AA’nın haberine göre Kurt’un öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen üç kişiden biri olan E.K tutuklandı.