İYİ Partili Poyraz: Sandık görevlimiz öldürüldü

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ordu’da ilçe üyeleri ve sandık görevlilerinden Erhan Kurt’un öldürüldüğünü duyurdu.

Erhan Kurt. (Twitter)

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’ın kazanmasından sonra birçok ilde sokağa çıkanlar, havaya silahlarla ateş açtı.

Bazı yerlerdeyse arbede haberleri geldi. İYİ Partili Poyraz’sa Ordu’da sandık görevlilerinin öldürüldüğünü duyurarak, bunun ayrıştırıcı dilden kaynaklandığını vurguladı:

“İYİ Parti’mizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İYİ Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız.”