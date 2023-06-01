Lionel Messi, PSG’yle yolları ayıracak

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Paris Saint-Germain’le (PSG) olan sözleşmesini yenilemeyecek. Clermont maçı, Messi’nin PSG’de forma giyeceği son karşılaşma olacak.

Lionel Messi PSG’den ayrılıyor. (AA)

Messi’nin Suudi Arabistan’a transferinin yanında Barcelona’ya dönebileceği iddiaları da bir süredir haberleştiriliyor.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Clermont mücadelesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galtier, “Futbol tarihinin en iyi futbolcusuna teknik direktörlük yapmak benim için ayrıcalıktı. Messi’yi Parc des Princes’te göreceğimiz son maç, Clermont mücadelesi olacak” ifadelerini kullandı.

18 yıl boyunca Barcelona’da oynayan Messi, 2021’de PSG’ye transfer olmuştu.