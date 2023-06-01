Kızılay’ın kurban bedelleri: Yurt dışında daha düşük

Kızılay kurban bedellerini yurt içi için 5 bin 950 lira, yurt dışı için 2 bin 650 lira olarak belirledi.

Fotoğraf: AA

Kızılay her yıl olduğu gibi kurban bağışı toplamaya başladı. Belirlenen bedellerse dikkat çekti. Türkiye ve yurt dışında neredeyse iki kat fark var. Kızılay, geçen yıl 2 bin 470 TL olarak açıkladığı kurban bedeline bu yıl yüzde 141 zam yaparak, 5 bin 950 TL’ye çıkardı.

Kızılay’ın yayımladığı bilgilendirmeye göre kurban bedeli yurt dışı için 2 bin 650 lira olarak belirlendi. Kızılay bu parayla yurt dışında kesilen ve kontrolden geçirilen kurban etlerini dağıtacak.

Görsel: Kızılay.

Yüzde 141 zam

Kızılay’ın, geçen yıl 2 bin 470 TL olarak açıkladığı kurban bedeline bu yıl yüzde 141 zam yaparak, 5 bin 950 TL’ye çıkarması da dikkat çekti.