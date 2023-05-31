Eski Kızılay başkanı, seçimden kendine pay çıkardı Kılıçdaroğlu’ndan özür istedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır sattığı ortaya çıkan ve aylar sonra istifa eden eski Kızılay başkanı Kerem Kınık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür talebinde bulundu.

Fotoğraf: Twitter

50 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum üstüne açıklamalarıyla tepkiler çeken Kınık, Kızılay’a kan bağışının düşmesine neden olmuştu. Depremin ilk gününde Kınık’la poz veren AKP’liler, tepkiler artınca ‘rahatsızlık’ bildirmeye başlamıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası Kınık seçimden günler önce görevinden istifa etmişti.

Kınık, Kılıçdaroğlu’na yazdığı mesajda sonuçlardan kendine pay çıkardı ve özür istedi:

“Eveet Kemal bey, Durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK genel müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız. Kızılay’ın afetzedelere hiçbir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90 bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900 bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.

Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakar ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler. Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeniyle kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.

Şimdi sizin bana yaptığınız çağrıları ve saldırıları benim size yapmam hem yakışık almaz hem de benim vazifem değil. Ama eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz.”