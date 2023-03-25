Kızılay üzerinden Ensar’a bir ‘bağış’ daha ortaya çıktı

Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri şirketi, ‘şartlı bağış’la Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 985 bin dolar aktarmış. Kızılay da işlemden 15 bin dolar ‘komisyon’ almış.

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Kızılay şirketlerden ‘şartlı bağış’ toplayabiliyor. Bu işlemde para Kızılay üzerinden başka bir kuruluşa aktarılıyor. Şirketler böylece bağış miktarının tamamını vergiden düşebiliyor, Kızılay’sa işlemden ‘komisyon’ alıyor. Şartların ne olduğu ve bağışı yapanların bilgileri açıklanmıyor.

ABD’ye aktarılmıştı

‘Şartlı bağış’ kavramı, Torunlar grubuna ait Başkentgaz şirketinin, Kızılay’a bağışladığı 8 milyon dolarla gündeme gelmişti. Şirketin bu bağışı yaparken, söz konusu miktarın 7 milyon 925 bin dolarının Ensar Vakfı’na aktarılmasını, 75 bin dolarınınsa Kızılay’da kalmasını şart koştuğu belirtilmişti.

Kızılay’a yapılan bağışların tümü vergiden düşüldüğü için bu işlem ‘vergi kaçırma’ olarak değerlendirilmiş, Ensar’ın da parayı yöneticileri arasında Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’deki Türken Vakfı’na aktardığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay’ın 2015-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde beş iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık ‘şartlı bağış’ aldığı ortaya çıkmıştı.

Yine Ensar

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Kızılay’a bir şartlı bağışın daha detaylarına ulaşıldı.

Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri isimli şirket Kızılay’a 2017’de 1 milyon dolarlık şartlı bağış için başvurdu.

11 Temmuz 2017 tarihli Kızılay Yönetim Kurulu tutanaklarına göre şirket, bu bağışın 985 bin dolarının Ensar Vakfı’na aktarılmasını, 15 bin dolarınınsa Kızılay’ın faaliyetlerinde kullanmasını talep etti.

Kızılay, bu talebinin kabul edilmesine karar verdi.