Erdoğan’ın ‘mal varlığı’ açıklandı: Borcu da var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın üzerine kayıtlı mal varlığını açıkladı.

Erdoğan’ın üzerine kayıtlı mal varlığı açıklandı. (AA)

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararına göre Erdoğan, oyların yüzde 52,18’ini alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bu kararda Erdoğan’ın mal varlığı da açıklandı.

Buna göre Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la birlikte mal varlığı şöyle:

*Rize Güneysu’da 10 bin lira değerindeki 2 bin metrekarelik arazi

*Üsküdar Kısıklı’da yarısı Emine Erdoğan’ın üzerine kayıtlı 15 milyon 390 bin lira değerindeki konut

*Albaraka Türk ve Ziraat Katılım bankalarında ve nezdindeki toplam 1 milyon 884 bin 878 lira para.

Borçlar

Kararda Erdoğan’ın sadece kardeşi Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin lira borcu olduğu belirtildi.