Cumhurbaşkanı Erdoğan adına vakıf kuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu. Kurucular arasında Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

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Kurucular arasında Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu gibi isimler de var.

Vakfın amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi eşyalarıyla görevi sırasında kendisine hediye edilenlerin sergileneceği kendi ismiyle bir müze ve kütüphane kurmak olduğu belirtildi.

NTV’nin haberinde vakfın ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlarla sergiler de düzenleyeceği öğrenildi.