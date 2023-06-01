HDP’den açıklama: Demirtaş kadın aday da önermiş

HDP Eş Sözcüsü Ebru Günay, Selahattin Demirtaş’ın eleştirilerine yanıt verdi.

HDP eş sözcüsü, Demirtaş’ın eleştirilerine değerlendirdi. (HDP)

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş partisindeki gerileyişe dair tespitlerini anlatıp aktif politikayı bıraktığını duyurmuştu. HDP yönetimine çağrılarının karşılık bulmadığını kaydeden Demirtaş, ilk turda adaylığını koymak istediğini ama bu talebinin gerekçesiz şekilde reddedildiğini söylemişti.

Kadın aday önerisi

Demirtaş’ın eleştirilerine HDP’den yanıt geldi. Partinin sözcülerinden Günay, Demirtaş’ın eleştirilerine yönelik soruları şöyle yanıtladı:

*Kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızda değerlendirilmedi. Kendisiyle bu konuda yapılan istişarelerde de önerisi bir kadın cumhurbaşkanı adayıyla yola devam edilmesiydi.

*Deprem süreciyle birlikte bizim için Türkiye siyasetinde yeni bir süreç başlamıştır. Biz dolayısıyla bu temelde bir siyasi tutum ortaya koyduk.

*Bir HDP’li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve özeleştiri durumu bizim için kıymetlidir. Bizim bu konudaki görüş alışverişlerimiz ve tartışmalarımız hala devam ediyor.

‘Diyalog sorunumuz yok’

*Bizim bu konuda bir diyalog sorunumuz ve bir görüşme sıkıntımız yok. Bizler halkımızın bizden beklediği şekilde bir tartışma ve bir özeleştiri sürecindeyiz.

*Bu iktidar kimi tercihler yaptı, kimi suç odaklarıyla ittifaklar gerçekleştirdi. Halkımızın takdiri ortadadır. İktidar kulvarlarında gezenlere bu konudaki tavrımız nettir. Suç örgütleriyle ilişki halinde olanlara yönelik tavrımız değişmeyecektir.