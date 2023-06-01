Kılıçdaroğlu’ndan ilahiyatçılara çağrı: Seçimi tartışın

Seçimi kaybeden millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçimi ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır” dedi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

*Seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanya yürüttüler. Ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur.

*Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimi ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır.