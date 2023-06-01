S&P’nin enflasyon tahmini Erdoğan’ın hesabını ikiye katladı

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard&Poor’s EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Direktörü Frank Gill, Türkiye’nin 2023 enflasyonunun ortalama yüzde 45 olarak tahmin ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, 12 Aralık’ta “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti.

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Ekonomim’den Elif Karaca’ya konuşan Gill, 2023’te Türkiye’deki yıllık enflasyonun ortalama yüzde 45, 2024’te yüzde 22 seviyesinde olmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Gill, bu yıla ait büyüme tahminlerinin yüzde 2,1 olduğunu belirtirken 2024 tahminleriyse yüzde 2,8. Gill, ekonomideki dengesizlikler ışığında büyüme hızının sürdürebilir olmadığını düşündüklerini aktardı.

‘Baskılar caydırıyor’

Gill ayrıca şunları dile getirdi:

*(Türkiye’nin yatırımcıları çekebilmesi için) Hem yatırımlarının yüksek getiri sağlaması hem de öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin bulunması önemli. Finans sektörünün döviz tutma gerekliliklerinde aralıksız yapılan değişiklikler, fiili sermaye kontrolleri ve faiz oranı tavanları yatırımcıları hem Türkiye’nin yerel para cinsinden tahvil piyasasına hem de reel ekonomisine girmekten caydıran finansal baskının örnekleri arasında yer alıyor.

*Kontrolden çıkan enflasyon, yüksek cari açık, döviz rezervlerinin zayıflığı göreve gelecek yeni hükümetin öncelikle ele alması gereken sorunlardan.

Dış açık nasıl kapanacak?

*Ortodoks politikalara geri dönülüp dönülmeyeceğini kestirmek zor. Mali açıdan, harcamaların kısılmasını bekliyoruz, ancak bu yerel seçimlerin sonrasına bırakılabilir.

*(İhracat) sadece Türkiye’nin cari açığının yaklaşık 54 milyar dolar veya 12 aylık bazda GSYİH’nın yüzde 6,6’sı düzeyinde kalmasını sağlamak için yeterli. Bırakın döviz rezervi biriktirmeyi, açığın azalmasını bile sağlamayacak. Bu nedenle, dışardan büyük miktarlarda takviye veya doğrudan yabancı yatırımda beklenmedik bir artış olmadan, talebi ve ithalatı baskılamadan, dolayısıyla ekonomik yavaşlama yoluyla dış açığı daraltmadan Türkiye’nin tükenmiş rezerv stokunu nasıl yeniden güçlendireceği açık değil.