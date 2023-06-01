Bloomberg’den ‘yatırım tavsiyesi’: Şimşek vitrin süsü

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg yazarı Bobby Ghosh, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek’in ‘bu rolü daha önce oynadığını’ söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde işler istendiği gibi gitmeyip yabancı yatırımcılar ülkeyi terk edince arayışa girmişti.

Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının ardından gözler yeni cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Erdoğan, tekrar ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek’le geçen günlerde görüşmüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği ama Şimşek’in ekonomide ‘tam kontrol’ şartı koştuğu söylenmişti.

Yatırımcılara uyarı: Vitrin süsü

Bloomberg’de yayımlanan Bobby Ghosh imzalı analizde Erdoğan’ın ekonomiye dair fikirlerinden vazgeçmediği sürece Şimşek gibi her atamanın ‘vitrin süsü’ olacağı yazıldı: “Yatırımcı aynı hataya düşmemeli. Cumhurbaşkanının, ülkenin maliyesini yönetmek için ‘uluslararası itibar’a sahip bir ekip atama konusundaki belirsiz vaadine de fazla önem vermemeli.

Erdoğan, Türkiye’yi yükselen piyasa yatırımcılarının gözdesi olmaktan Venezuela ve Arjantin’le aynı seviyeye getirmeye sebep olan saçma ekonomik fikirlerinden açıkça vazgeçene kadar, yaptığı her türlü atama sadece vitrin süsü olarak görülmelidir.”

Şimşek’e seslendi

Daha sonra Şimşek’e seslenilen yazıda, sekiz yıl önce Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde ‘aynı rolü oynadığı’ kaydedildi: “Şimşek bilsin ki, o rolü daha önce oynadı. 2015’te, yatırımcıların Erdoğan’ın alışılmışın dışında ekonomik fikirleri konusunda gerginleşmesiyle birlikte, eski Wall Street bankacısı, piyasaları rahatlatmak amacıyla başbakan yardımcılığına atandı. Şimşek, 2009-2015 arasında mali disiplini maliye bakanı olarak sürdürdüğü için itibar kazanmıştı. Daha önce Wall Street’te UBS’de ve Londra’da Merrill Lynch’te bankacı olarak yaşadığı deneyimin, yabancı yatırımcılar nezdinde büyük önem taşıması bekleniyordu.

Ancak yeni kabinedeki rolü hatalı tanımlanmıştı ve aylar içinde sorumlulukları törpülenmişti. Ekonominin ana kaldıraçlarının çoğu, Erdoğan’ın para ve maliye politikasına ilişkin kendine özgü ilkelerini, özellikle de faiz oranlarını düşürmenin enflasyonla mücadelenin yolu olduğu fikrini izleyenlerin elindeydi.

‘Güvenirliliğinin bir kısmını kaybetmişti’

Bundan dolayı piyasaların Şimşek’in bir ‘tuzak’ olduğunu anladığı ve bunun da onu gereksiz kıldığı yazıldı.

Ghosh, 2018’de başbakanlık ve başbakan yardımcılığı makamları kaldırılınca, Erdoğan’ın Şimşek’e bir görev verme konusunda ‘zahmet etmediğini’ söyledi: “Ancak, belki de siyasi efendisine olan sadakatinden dolayı, ağırbaşlı bir şekilde vitrinde oturduktan sonra Şimşek, bağımsız bir düşünür olarak güvenilirliğinin bir kısmını kaybetmişti.”