Erdoğan, Mehmet Şimşek’i cumhurbaşkanı yardımcısı olarak düşünüyormuş

Reuters haber ajansına konuşan dört üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabinede eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek’e yer vermesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

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Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının ardından gözler yeni cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrilmişti. Erdoğan, ekonominin başına yeniden Mehmet Şimşek’i getirmek istiyor. Erdoğan bu kapsamda önceki günlerde yine Şimşek’le görüşmüştü.

Reuters’a konuşan yetkililere göre Erdoğan, Şimşek’i cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayı düşünüyor, ancak Şimşek doğrudan ekonomi politikasından sorumlu bir rolü tercih ederek Hazine ve Maliye bakanı olabilir.

Erdoğan ile Şimşek arasındaki son görüşmeyle ilgili bilgi sahibi üst düzey bir yetkili, görüşmenin 2,5 saat sürdüğünü aktardı ve “Oldukça iyi bir görüşme oldu. Sadece birkaç nokta üzerinde çalışılıyor. Onlar da kısa sürede tamamlanacak” dedi.

Bir başka üst düzey yetkili de Şimşek’in gelişinin ekonomide yeni bir dönemin habercisi olacağını ve büyük cari açıklar, azalan Merkez Bankası rezervleri ve nisanda resmi rakamlara göre yıllık yüzde 44’e varan enflasyonla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti.

Şimşek’in politikalarının belli olduğunu belirten yetkili, “Eğer başarı bazı faiz artışları gerektiriyorsa bunu yapacaktır. Cumhurbaşkanı onu bu göreve atarsa ona bu esnekliği verir” dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp uygulamaya koyduğu ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Erdoğan’ın yeniden ekonominin başına getirmek için 20 Mart’ta bir araya geldiği Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak teklifi reddetmişti.

Şimşek’in sağlık sorunları olduğu ve Britanya’nın başkenti Londra’da çalıştığı şirketlerle sözleşmesi nedeniyle de Türkiye’ye aktif siyaset için gelmeyeceği belirtilmişti.

Bunun yanında şimşek seçimden iki gün önce Ankara’da yaşadığını, zamanının Londra ve Dubai gibi finans merkezlerinde geçtiğini, sağlığının da yerinde olduğunu bildirmişti