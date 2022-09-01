Akşam Postası / 1 Eylül 2022

Erdoğan öğretmenlere ‘Çapulcu’ dedi, Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi

20 bin öğretmenin ataması için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haklarını talep etmek için eylem yapan öğretmenleri hedef aldı: “Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?”

Erdoğan’ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi: “Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız.”

Bahçeli: Sosyal medyanın sınırlandırılması şarttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sosyal medyanın sınırlandırılması şarttır. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır” dedi. Bahçeli, “Seçimlere dokuz ay 18 gün var onu beklemek lazım” dedi.

Osman Kavala: Barkey’in açıklaması sonrası savcıyı ikinci kez HSK’ya şikayet ettik

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala, ABD’li Henri Barkey’in açıklamaları ardından, kendisi hakkında ‘casusluk’ suçlamasıyla iddianame hazırlayan savcıyı ikinci kez HSK’ya şikayet ettiklerini belirtti.

Gelecek Partisi’nden Soylu ve Canikli dahil 21 kişi hakkında suç duyurusu

Gelecek Partisi, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in iddialarını yargıya taşıdı. Suç duyurusu dilekçesinde 21 kişinin adına yer verildi.

Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması talebine ret

İmam hatiplilerle ilgili beş ay önceki bir konserinde orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade sebebiyle hedef gösterilip tutuklanan ve dört gün sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen’in ev hapsinin de kaldırılması için başvurusu reddedildi.

‘Özgül ağırlık’ Arınç’ta ‘Peker’ huzursuzluğu: AK Parti bu değil

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, partisinin 2002’de çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladığını belirterek, son dönemdeki ifşaların AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturduğunu söyledi.

Eski Halkbank yöneticisi Atilla: Peker’in iddiası doğruysa başka mağdur da vardır

Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, o dönem yöneticisi olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili “Böyle bir şey varsa emin olun tek mağdur söz konusu hanımefendi değildir” dedi.

‘Kentsel dönüşüm’ mağduru Tokatköylülere polis ablukası

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Tokatköy mahallesi, gece 3:00 sularında ‘kentsel dönüşüm’ gerekçesiyle evlerin yıkımı için yüzlerce polisle kuşatıldı, sokaklara barikatlar kuruldu. Belediyenin polis eşliğinde evleri zorla tahliye etmek istediği belirtilirken, polis iki kişiyi de gözaltına aldı.

‘Musa diye biri tarihte yok’ diyen Şengör’e üç ay sonra ‘dini değerler’ soruşturması

23 Mayıs’ta katıldığı bir programda “Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim“ diyen Prof. Dr. Celal Şengör’e ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AKP’li Şamil Tayyar, iktidardan ‘enflasyona çare’ istedi

AKP’li Şamil Tayyar, Twitter üzerinden AKP’ye ‘zamlara çare bulunması’ için çağrıda bulundu.

Merkez Bankası, TL mevduatı düşük bankadan komisyon alacak

Merkez Bankası, TL mevduatları düşük kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınmasına karar verdi.

İstanbul’da enflasyon üç haneye dayandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentteki tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 99,91 arttı.

‘Rant projesi’ TOGO kulelerinin yıkımına, ihale öncesi yürütmeyi durdurma

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), rant iddialarının odağında bulunan Ankara’daki TOGO İkiz Kuleleri için yıkım kararı almıştı. Yargı, yıkım kararını hukuksuz bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

12 yıl aradan sonra: Tarihi Paşabahçe Vapuru yeniden seferlerine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Paşabahçe Vapuru, 12 yıl aradan sonra seferlerine yeniden başladı.

Anket: Her 10 kişiden yedisi ÖSYM’ye güvenmiyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre seçmenin yüzde 72’si ÖSYM’ye güvenmiyor.