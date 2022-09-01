Erdoğan öğretmenlere ‘Çapulcu’ dedi, Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi

20 bin öğretmenin ataması için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haklarını talep etmek için eylem yapan öğretmenleri hedef aldı: “Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?”

Erdoğan’ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi: “Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız.”

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törende Erdoğan’ın katılımıyla 20 bin öğretmen atandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun daha önce ‘küçük düşürücü ve onur kırıcı’ olarak değerlendirdiği ‘kariyer sınavı’nı boykot etmek isteyen öğretmenleri hedef aldı.

Bu öğretmenlere “Çapulcu” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum.”

Erdoğan’a Kılıçdaroğlu’ndan cevap gecikmedi.

Sosyal medyadan Erdoğan’a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu mesajı paylaştı: “Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. ‘Alın bunu’ seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır.”