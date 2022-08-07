Kılıçdaroğlu’ndan öğretmenlere: Kariyer sınavına girmeyin, çözümü birlikte buluruz

Öğretmen adaylarının gireceği ‘kariyer sınavı’nda işbirliğine çağırdığı iktidarın ‘yanaşmadığını’ söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere seslendi: “Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz.”

Fotoğraf: CHP

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı ardından yazılı sınavları düzenleyecek. Sınava başvurular 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak ve şartları sağlayan adayların başvuruları geçerli sayılacak.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz.”

Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 7, 2022

İktidarı işbirliğine çağırmıştı

CHP lideri daha önce bu sınavların ‘onur kırıcı’ olduğunu söyleyerek iktidarı şu sözlerle işbirliğine çağırmıştı: “Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum. Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur.”