Kılıçdaroğlu: Öğretmenlerimizin sınava tabi tutulması onur kırıcı bir davranıştır

Öğretmen adaylarının gireceği ‘kariyer sınavı’nın ‘onur kırıcı’ olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı işbirliğine çağırdı: “Gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim.”

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Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı ardından yazılı sınavları düzenleniyor. Sınava başvurular 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak ve şartları sağlayan adayların başvuruları geçerli sayılacak.

CHP lideri, Twitter hesabından şunları yazdı: “Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum. Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur.”