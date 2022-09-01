MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sosyal medyanın sınırlandırılması şarttır. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır” dedi. Bahçeli, “Seçimlere dokuz ay 18 gün var onu beklemek lazım” dedi.

Bahçeli partisinin MYK toplantından sonra konuşuyor.

Bahçeli, geçen hafta gençleri provokasyona gelmemeleri konusunda uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden gençlere seslenerek, ”Her türlü provokasyona maruz kalacağız” demiş, gençleri sakin olmaları konusunda uyarmıştı.

Bahçeli partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi ertelenen sosyal medya yasasının kanunlaştırılmasını istedi. Bahçeli CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu da sert sözlerle hedef aldı.

Partisinin 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandığını söyleyen Bahçeli, kararlılıklarını vurguladı. Bahçeli, adaylarının Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Provokasyon iddiasında bulunan Bahçeli, bunların hedeflerine gölge düşürmeyeceğini söyledi ve sözü sosyal medya düzenlemesine getirdi. Bahçeli, “Sosyal medya mutlak suretle denetim altına alınmalıdır, sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır” dedi.

AKP ve MHP’nin üzerinde çalışıp anlaştığı ve görüşmeleri 1 Ekim sonrasına bırakılan sansür yasasını işaret eden Bahçeli, Meclis’in açılmasıyla birlikte yasanın gündeme alınmasını istedi. Bahçeli “1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz, sosyal medya yasası bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyasete alet edilmesinin bir yaptırımı olmalıdır” dedi.

Muhalefeti hedef alan ve ağır sözlerle yüklenen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Öğretmenleri darp eden polislere tepki göstermesini hatırlatarak, “Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, asıl Türk milleti seni affetmeyecek, yaptıklarını yanına bırakmayacaktır. Kılıçdaroğlu askerimizin, polisimizin ve milli güvenliğimizin karşısındadır” dedi.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nı da ‘kurmaca’ olarak nitelendiren Bahçeli sol partileri ‘emperyalizmin kumandası altına girmek’ ile itham etti. Bahçeli, “CHP’nin kuklası olduğu aşikâr olan Emek ve Özgürlük isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. HDP’nin bu ittifakla eklemlenmesi sinsi bir kurnazlıktır” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli af tartışmalarının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılar için göreve döneceklerini söylemesiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin tarihini de karıştırdı ve “KHK’lılara af düşünülemez. Kılıçdaroğlu gizli kalmış FETÖ’cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. 15 Mart’a ihanettir” dedi.