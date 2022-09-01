12 yıl aradan sonra: Tarihi Paşabahçe Vapuru yeniden seferlerine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Paşabahçe Vapuru, 12 yıl aradan sonra seferlerine yeniden başladı.

Fotoğraf: İBB

Tarihi gemi, bu sabahki ilk seferinde Adalar’dan aldığı yolcuları 09.15’te Kabataş Vapur İskelesi’ne getirdi. Paşabahçe Vapuru ile Kabataş iskelesine gelen yolcular, alkışlarla gemiden indi.

Döneminin en modern ‘bahçe tipi’ vapurlarından biri olarak 58 yıl boyunca sefer yapan Paşabahçe, Şehir Hatları filosunun 29. gemisi olarak seferlerini devam ettirecek.

Bir buçuk yılda restore edildi

Paşabahçe Vapuru, Haliç Tersanesi’nde, 200 personelle seyir güvenliği de göz önüne alınarak aslına uygun şekilde bir buçuk yılda restore edildi. Çalışmalarda vapurun ilk yapımından beri yer aldığı belirtilen ‘Artemis’ kabartması da restore edildi.

Gemide ‘Gemi Modellemeleri’ adlı fotoğraf sergisiyle Paşabahçe’nin ilk teknik şartnamesini yazan mühendis Celalettin Erol’un oğlu Reşit Erol’un hazırladığı arşiv ziyarete sunuldu.

‘Zümrüdüanka kuşunun küllerinden doğması gibi’

Kaptan Serdar Ersoy, Paşabahçe’nin yeniden seferlere başlamasını ‘Zümrüdüanka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi’ sözleriyle tanımlayarak, “Büyük emekler var. Hep beraber zoru başardık, çok mutluyum, gururluyum. Denizci tip gemi olarak yapılan vapur bahçe tipinin üçüncüsü ve günümüze kalan tek vapur” ifadelerini kullandı.

Daha önce Adalar ve Yalova hattında hizmet veren vapurun yine Adalar hattında seferler yapması planlanıyor.