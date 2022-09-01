Merkez Bankası, TL mevduatı düşük bankadan komisyon alacak

Merkez Bankası, TL mevduatları düşük kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınmasına karar verdi.

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MB, bankaların kredilerinin istediği alanlara yönlendirilmesi, döviz hesaplarının TL’ye dönmesi için zorunlu karşılık, tahvil tutma zorunlukları gibi adımlara yöneliyor. Bu şekilde döviz dengesi üzerindeki kontrolünü artırarak, cari fazla verilmesi hedefini hızlandırmaya çalışan MB, hedefe ulaşılmasını engelleyecek ya da geciktirecek alanlarda da genel olarak cezalandırıcı düzenlemelere gidiyor. Diğer yandan cari fazla hedefi de tutturulmuş değil.

Bloomberg’in haberinde, Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen karara göre, TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacağı belirtildi. MB, TL mevduatı düşük bankanın zorunlu karşılıklarından komisyon alacak.

Buna göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.