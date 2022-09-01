AKP’de ‘köstebek’ tartışması: Bazı bürokratların yerleri değiştirildi

ALTAN SANCAR

Kamuda görevli bazı bürokratlarının görev yerlerinin değiştirildiği iddia edildi. Yer değişikliğine gerekçe gösterilmezken, bazı bürokratlar değişikliğin Yeni Şafak’ın ‘Bay Kemal’in köstebeği kim?’ manşeti sonrası kararlaştırıldığını aktardı. Diken’in edindiği bilgilere göre değişikliklerden cumhurbaşkanlığı da etkilendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun temmuz sonunda ‘ÖTV indirimi’ vaadini açıkladığı gece, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmişti.

Gelişmenin ardından Diken’e konuşan AKP’liler, bürokrasi içinden bilgi sızmış olabileceğini söylemişti. Aradan bir ay geçtikten sonra aynı konu varlık şirketleri üzerinden bir kez daha gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada video paylaşarak “Varlık şirketlerine ödemeyin” demesinin ardından iktidar icralık borçlara yönelik yeni bir çalışmanın adımlarını attı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının AKP içinde tartışma yarattığını yazan iktidara yakın Yeni Şafak’sa 27 Ağustos’ta ‘Bay Kemal’in köstebeği kim?’ manşetiyle çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu iddialara yönelik “Benim en ciddi köstebeğim sarayda oturuyor, Erdoğan” demişti.

CHP lideri dün de elektrik zamlarıyla ilgili iktidarı ‘önden’ uyardı.

‘Bürokratların görev yerleri değiştirildi’ iddiası

Bu gelişmelerle birlikte Kılıçdaroğlu’na kamuda görevli bürokratlar tarafından bilgi ve belge yollandığı tartışmaları devam ederken çok sayıda bürokratın görev yerlerinin değiştirildiği iddia edildi.

Diken’e bilgi veren bürokrasi kaynaklarının aktardığına göre, son dönemde artan tartışmalar sonrası bazı bürokratlar görevli oldukları birimlerden başka birimlere kaydırıldı. Görevlendirmelerin resmi yazılar yerine sözlü aktarıldığını belirten kaynaklara göre bu adım ‘köstebek’ tartışmaları nedeniyle atıldı.

Cumhurbaşkanlığında da değişiklik var

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ndeki bazı bürokratların da görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi. Buna göre Resmî Gazete’nin yayına hazırlanması ve yayınlanmasından da sorumlu olan müdürlükte yer alan bazı isimler farklı görevlere kaydırıldı. Kaynaklara göre bu karar Yeni Şafak’ın ‘Bay Kemal’in köstebeği kim?’ manşeti sonrası uygulamaya kondu.

İddiaları sorduğumuz cumhurbaşkanlığı kaynakları yorum yapmayacaklarını belirtti. AKP’li kaynaklarsa kamudan bazı isimlerin CHP’ye bilgi aktardığını bildiklerini söylerken, bu durumu ‘suç’ olarak tanımladı.

CHP’li isim: Nafile bir çaba

Gelişmeler üzerine Diken’e konuşan Kılıçdaroğlu’nun yakın bir kurmayı, kendilerine de bu yönde bir bilgi geldiğini söyleyerek durumu ‘nafile çaba’ olarak nitelendirdi. CHP’li isim, “Ülkesini seven bürokratlar her yerde var, hangi birinin yerini değiştirecekler” dedi.