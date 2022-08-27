Diken duyurmuştu: AKP’de köstebek tartışması Yeni Şafak’ın manşetinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ÖTV açıklamasının ardından AKP içinde başlayan ‘bilgi sızdı’ tartışmasını Diken 27 Temmuz’da okurlarına duyurmuştu. İktidara yakın Yeni Şafak tam bir ay sonra konuyu manşetine taşıdı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘ÖTV indirimi’ vaadini açıkladığı gece, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmişti.

Gelişmenin ardından Diken’e konuşan AKP’liler, bürokrasi içinden bilgi sızmış olabileceğini söylemişti. Aradan bir ay geçtikten sonra aynı konu varlık şirketleri üzerinden bir kez daha gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada video paylaşarak “Varlık şirketlerine ödemeyin” demesinin ardından iktidar icralık borçlara yönelik yeni bir çalışmanın adımlarını attı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının AKP içinde tartışma yarattığını yazan Yeni Şafak, ‘Bay Kemal’in köstebeği kim?’ manşetiyle çıktı.

CHP lideriyse bu manşete Twitter’da şöyle karşılık verdi:

EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor! pic.twitter.com/gAtd33FeLi — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 27, 2022

Yeni Şafak’ın manşet haberi şöyle: “Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran’da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00’da başlayıp 18.00’da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz’da sosyal medya üzerinden ‘Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!’ çağrısı yaptı.

Köstebek ilişkisinde ikinci perde otomobilde ÖTV düzenlemesi öncesi aralandı. Hükümet, motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı’na devri için düzenleme hazırladı. Temmuz ayında son rötuşları yapılan düzenleme 26 Temmuz gecesi yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildi. Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmadan 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslendi: ‘Araba almayın ÖTV’yi indireceğiz.’

Kılıçdaroğlu’nun bakanlıklardaki derin takibini ortaya koyan son bomba ‘1000 liranın altındaki icralık borçların affı’ ile ilgili çalışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında ilk toplantı 7 Haziran 2022 Dikmen Hakim Evi’nde gerçekleştirildi. Saat 12’de başlayan Toplantıya Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Arabacı katıldı. İlk görüşmede düzenlemeyle ilgili yol haritası çıkarılarak ilerleyen günlerde teknik görüşmelere geçildi. 27 Temmuz’da aynı adreste saat 15.00’da başlayan toplantıya Adalet ve Maliye Bakanlıklarının yanı sıra Aile Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve Hakim Metin Köse katıldı. Bu toplantının ardından süreç daha da hızlandı.

28-29 Temmuz’da iki toplantı daha yapıldı. 29 Temmuz’daki toplantıya ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilileri ile 10’dan fazla Varlık Yönetim Şirketinin temsilcisi katıldı. Ağustos ayında da toplantılar sürdü. 10 Ağustos’ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos’taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu’dan ‘nokta atışı’ bir video daha geldi. Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez’de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara ‘Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin’ çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış ‘Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor’ iddiasını güçlendirirken, Kılıçdaroğlu’nun hükümetin atacağı adımları kim ya da kimlerden haber aldığı merak konusu.”