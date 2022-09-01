AKP’li Şamil Tayyar, iktidardan ‘enflasyona çare’ istedi

AKP’li Şamil Tayyar, Twitter üzerinden AKP’ye ‘zamlara çare bulunması’ için çağrıda bulundu.

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Dün gece, doğalgaz ve elektriğe yüzde 20’yle 50 arasında zam yapılmıştı. İstanbul Ticaret Odası bugün, İstanbul enflasyonunu yüzde 99,91 olarak açıkladı. TÜİK’in de resmi enflasyonu yüzde 80’in üzerinde açıklaması bekleniyor. ENAG’a göreyse enflasyon yüzde 170’in üstünde.

Tayyar, elektirik ve doğalgaza gelen zamların ardından sosyal medyadan çözüm bulunması gerektiğini söyledi ancak çareyi kimden istediğini doğrudan açıklayamadı.

Tayyar’ın mesajı şöyle: “Doğalgaz/elektrik zammının sebepleri izah edilebilir. Tüm dünyada enerji talebi ve maliyeti hızla yükseliyor. Ama geniş kitleler sebebi değil sonucuyla ilgilenir. Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare.”