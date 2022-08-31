Elektriğe büyük zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam geldiğini bildirdi.

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EPDK eylül tarifesini yayınladı.

Açıklamaya göre zam listesi şöyle:

* Mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20

* Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30

* Sanayi abone grubu için yüzde 50

Açıklamada “Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur” dendi.

Kılıçdaroğlu yine bildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete yayınlanmadan kısa bir süre önce Twitter paylaşımında şunları yazmıştı: “Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!”

Kılıçdaroğlu’nun ‘ÖTV indirimi’ vaadini açıkladığı gece, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmişti.

Gelişmenin ardından Diken’e konuşan AKP’liler, bürokrasi içinden bilgi sızmış olabileceğini söylemişti. Aradan bir ay geçtikten sonra aynı konu varlık şirketleri üzerinden bir kez daha gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada video paylaşarak “Varlık şirketlerine ödemeyin” demesinin ardından iktidar icralık borçlara yönelik yeni bir çalışmanın adımlarını attı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının AKP içinde tartışma yarattığını yazan Yeni Şafak, ‘Bay Kemal’in köstebeği kim?’ manşetiyle çıkmıştı.