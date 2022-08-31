Doğalgaza büyük zam

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4 zam geldi. Sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgazın da fiyatları yüzde 50’ye yakın arttı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Eylül ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosu yayımlandı.
Açıklamaya göre zam listesi şöyle:
* Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4
* Küçük ve orta ölçekli İşletmelerde kullanılan doğalgaza yüzde 47,6
* Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8
* Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 49,5