Doğalgaza büyük zam

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4 zam geldi. Sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgazın da fiyatları yüzde 50’ye yakın arttı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Eylül ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosu yayımlandı.

Açıklamaya göre zam listesi şöyle:

* Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4

* Küçük ve orta ölçekli İşletmelerde kullanılan doğalgaza yüzde 47,6

* Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8

* Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 49,5