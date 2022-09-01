Enerji zammı enflasyonu doğrudan 0,8 puan artıracak; dolaylı etkisi çok daha fazla

Dün gece, elektrik ve doğalgaza yüzde 20’yle yüzde 50 arasında zam yapıldı. Reuters’a göre bu zam enflasyonu doğrudan 0,8 puan artıracak. Zammın dolaylı etkisiyse daha fazla olacak.

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BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ), dün, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğalgaza yüzde 47,6, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8 ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam yapıldığını duyurdu.

EPDK de (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer aboneler grubu için yüzde 30 ve sanayi abone grubu için yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.

Fiyat artışlarının tüketici fiyatlarını daha da yükseltmesi, üretici fiyatlarında yol açacağı artışların da dolaylı olarak nihai ürün fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Tüketici fiyatları sepetinde elektrik fiyatlarının yüzde 2,32, doğalgaz fiyatının yüzde 1,55 ağırlığı bulunuyor. Reuters’ın hesaplamasına göre, elektrik ve gaz zammının tüketici enflasyonunu doğrudan yaklaşık 0,8 puan artırması bekleniyor. Konut hariç gruplarda zammın daha yüksek olmasının da etkisiyle dolaylı etkinin, doğrudan etkinin de belirgin bir şekilde üzerinde olması bekleniyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da, yayımladığı raporda, “Sanayi maliyetlerinin etkisi fiyat geçişkenliği, kur geçişkenliği, nihai ürün fiyatı üzerindeki markup etkisi, tüketici davranışları gibi etmenlerle yayılım etkisini gösterecektir. Bu nedenle toplamdaki etki 2–2,5 puan civarlarında olabilir. enflasyon beklentileri üzerinde de revizyonlar oluşturabilir” dedi.