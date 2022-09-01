‘Kentsel dönüşüm’ mağduru Tokatköylülere polis ablukası

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Tokatköy mahallesi, gece 3:00 sularında ‘kentsel dönüşüm’ gerekçesiyle evlerin yıkımı için yüzlerce polisle kuşatıldı, sokaklara barikatlar kuruldu. Belediyenin polis eşliğinde evleri zorla tahliye etmek istediği belirtilirken, polis iki kişiyi de gözaltına aldı.

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İstanbul’da Beykoz ilçesinin Tokatköy Mahallesi gece 03.00 sularında yine yüzlerce polisle ablukaya alındı. AKP’li Beykoz Belediyesi, yüzlerce polisle girdiği Tokatköy’de ‘kentsel dönüşüm’ gerekçesiyle yurttaşların evlerini zorla yıkmak istiyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre mahalleli, ‘kentsel dönüşüm’ projesine karşı başlatılan hukuki süreçlerin devam etmesine ve mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen belediyenin evleri zorla tahliye ederek yıkmak istediğini anlattı.

Gece saatlerinde yüzlerce çevik kuvvet polisiyle çok sayıda TOMA ve zırlı aracın geldiği mahallede neredeyse her sokağa polis barikatı kuruldu. Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Gazeteciler ve avukatlar mahalleye ‘güvenli bölge oluşturulduğu’ gerekçesiyle alınmazken, bazı evlerin kapıları polisler tarafından kırıldı.

Belediyenin 26 evin yıkımı için geldiği öğrenildi.

Zorla ve hukuksuz şekilde tahliyeler sırasında kapısı polis tarafından zorla kırılan Burçin Tuncer isimli yurttaş, ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Polis olaylar sırasında Tuncer dahil iki kişiyi gözaltına aldı.