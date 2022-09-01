İmamoğlu’ndan Nebati’ye ‘Finans Şehir’ sitemi: Lütfen iznimizi hemen imzalayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Finans Şehir’in ulaşım sorununu büyük oranda çözecek Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için Avrupa Kalkınma Bankası’ndan aldıkları 75 milyon avroluk krediye onay vermeyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye “Lütfen iznimizi hemen imzalayın” diye seslendi.

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İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının Göztepe İstasyonu’nda ‘Finans Şehir’ konulu toplantıya katıldı. Finans Şehir’de 100 binin üzerinde çalışanın olacağının öngörüldüğünü belirten İmamoğlu, bölgenin günlük trafiğinin çok yoğun olmasını beklediklerini kaydetti.

Finans Şehir bünyesinde Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu kurumları olacak.

İBB buranın inşası için Avrupa Kalkınma Bankası’yla 75 milyon avroluk ek bir kredi anlaşmasına vardı. sağladık.

İBB Meclisi’nden oybirliğiyle çıkarttıkları bu anlaşma sonrası Maliye Bakanlığı’na başvurduklarını söyleyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ne kadar önce başvurduk? Tam 11 ay önce. Ve ocak ayında Maliye Bakanı’nın önüne bu imza dosyası geldi. Yani Sayın Nebati’nin önünde 9 aydır bu onayımız imza bekliyor. Bu onay ne, biliyor musunuz? Hazine garantisi olmayan, sadece bir onay. Yani kendisinden, kalemi mürekkebe batırıp imza atmasını bekliyoruz tam 9 aydır. 9 aydır, o kredi gelmemesine rağmen biz burada öz kaynaktan, büyük bir mücadeleyle işimize devam ediyoruz.

Ama bunun imzalanmamasının bir sebebi, bir gerekçesi, bir aklı olamaz. Bir bakan bundan niçin imtina eder? Sayın Nebati bundan niçin imtina ediyorsunuz? 75 milyon euro Avrupa Kalkınma Bankası’ndan para gelecek, bunu engelliyorsunuz. Akıl alır gibi değil. Bizim derdimiz ne? Bu şehrin bir an önce raylı sistemlere en üst seviyede kavuşması.

Sayın Nebati, lütfen bu iznimizi, 75 milyon euroluk iznimizi hemen imzalayın. Bu, sizin bir siyasi kararınız değildir. Belki Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu takvimden de haberi yoktur. Belki yoğunluğunda, sayın cumhurbaşkanının buradaki süreçten de haberi yoktur. Ben, sayın cumhurbaşkanını da bu vesileyle bilgilendirmiş oluyorum. Sayın bakanların bu konudaki gecikmelerinden haberdar olsun.”