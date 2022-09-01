‘Musa diye biri tarihte yok’ diyen Şengör’e üç ay sonra ‘dini değerler’ soruşturması

23 Mayıs’ta katıldığı bir programda “Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim“ diyen Prof. Dr. Celal Şengör’e ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: YouTube

Şengör, 23 Mayıs’ta katıldığı Habertürk yayınında İbrahim’le Musa gibi peygamberlerin tarihte yaşamadıklarını anlatarak özetle şunları söylemişti: “Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Musevilik’e bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”

Bu sözlerden yaklaşık üç ay sonra Şengör’e soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Twitter’dan basın savcısı Kürşat Kunthan Uçuk’un soruşturma başlattığını duyuran avukat Celal Ülgen, Şengör’ün pazartesi ifade vereceğini söyledi.

Ülgen süreci şöyle anlattı: “Basın Savcısı Türksat Kunthan Uçuk bu kez bilim adamı Prof. Dr. Celal Şengör’ü dini değerleri alenen aşağılamak suçu nedeniyle ifadeye çağrı kağıdı göndermiş. Ancak verdiği günlük süre dolmadan da izne ayrılmış. Şimdi pazartesi günü Celal Şengör hocam ile Çağlayan’da olacağız.

Ancak bu çağrı diğerlerinden elbette çok farklı bir anlam taşımakta. Bu kez bilimi yargılamak istiyorlar.

Yağma yok. Bilimi yargılama hakkını size kimse vermez. Yıllar önce ortaçağın karanlığında Galilei‘yi yargılayan papazlar sonradan özür dilemek zorunda kalmışlardı.

Prof. Dr. Celal Şengör aynı zamanda bir bilim tarihçisidir. Güç her şeyi yapar ve yaptırır ama bilimi esir alamaz. Bilime ve bilim adamına sus diyemez. RTÜK üyeleri ve sayın cumhuriyet savcısı sadece Wikipedia’ya bile bakmış olsalar ne demek istediğimizi anlar, Şengör’ün doğru söylediğini kaynaklarıyla beraber görürlerdi.”