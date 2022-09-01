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Yaramazlara biraz batar!

Anket: Her 10 kişiden yedisi ÖSYM’ye güvenmiyor


MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre seçmenin yüzde 72’si ÖSYM’ye güvenmiyor.

Fotoğraf: Arşiv

Araştırmanın sonuçları şirketin Twitter hesabından paylaşıldı.


Buna göre ankete katılanlardan sadece yüzde 22,6’lık kısım kuruma güveniyor.

AKP seçmeninin yüzde 45’i güvenip yüzde 45’i güvenmezken MHP seçmeninin yüzde 61,3’ü güvenmiyor.

MetroPOLL’ün ankete dahil ettiği muhalefet partilerindeyse güvensizlik yüzde 85’in üzerinde.

ÖSYM, son olarak Kamu Personel Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin denemelerinde çıkmasıyla ilgili skandalla çalkalanmıştı. ÖSYM başkanı görevden alınmış, ilgili KPSS oturumları iptal edilmişti.

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