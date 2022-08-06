Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘KPSS’ yanıtı: Bunda ne hak var ne hukuk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS skandalına ilişkin olarak muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt vererek “Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz” dedi.

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM’ye göre iddialar ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

DDK, inceleme kapsamında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine ‘sahtecilik’, ‘kamu aleyhine dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma açmış, Yediiklim Yayınları’nın işyerleri aranmıştı.

Yeni atanan başkan Ali Ersoy dün düzenlediği basın toplantısında 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumunun iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların da ertelendiğini duyurmuştu.

Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, KPSS skandalına ilişkin olarak muhalefeti hedef almış “FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı” demişti.

CHP lideri sosyal medya hesabından Erdoğan’a yanıt vererek, “Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili ‘biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı’ demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum. Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal… Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk” dedi.