Gelecek Partisi’nden Soylu ve Canikli dahil 21 kişi hakkında suç duyurusu

Gelecek Partisi, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in iddialarını yargıya taşıdı. Suç duyurusu dilekçesinde 21 kişinin adına yer verildi.

Peker’in son olarak ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından paylaştığı ‘rüşvet ağı’ iddialarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun ismi de yer alıyor.

Fotoğraf: Gelecek Partisi

İddiaya göre eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istedi. Sineren, katıldığı canlı yayında iddiaları doğrulamıştı.

Peker daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım gibi isimler hakkında da iddialarda bulunmuştu.

Gelecek Partisi, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Tolga Akar, Erkam Yıldırım, Süleyman Özışık, Hadi Özışık, Metin Külünk, Sadık Soylu, Sezgin Baran Korkmaz, Abdurrahman Veyis Ateş, Korkmaz Karaca, Mine Tozlu Sineren, Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, Salih Orakçı, Ünsal Ban, Ertunç Laçinel ve Recep Çörekçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede videolar ve ‘delicavus_nth’ kullanıcı isimli Twitter hesabında yazılı olan açıklamalar incelenip gerekli araştırmalar yapıldığında savcılığın resen tespit edeceği diğer kişiler, ismi geçen bürokratlar ve devlet yetkilileri için de suç duyuru yer aldı.

Ankara adliyesine teslim edilen dilekçede tüm kişiler hakkında üzerlerine atılı örgüt kurma ve yönetme, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel saldırı, insan öldürme, tehdit, silah kaçakçılığı ve tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılması istendi.

İsmi geçen bakanlar ve milletvekilleri hakkındaki soruşturmanın da genel hükümlere göre yürütülerek soruşturma sonucunda hazırlanacak fezlekenin derhal TBMM başkanlığına gönderilmesi, tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulması, tüm şüpheliler hakkında delillerin karartılmasını ve şüphelilerin kaçmasını engellemek için adli kontrol tedbirlerinin uygulanması, cezalandırılmalarını temin amacıyla gerekli soruşturmanın ivedilikle ve etkin şekilde yapılmasına karar verilmesi talep edildi.