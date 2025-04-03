Trabzon'da CHP standına bıçaklı saldırı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki CHP standına bıçaklı saldırı oldu. Bir partili yaralandı.
Ortahisar’da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganıyla düzenlenen imza kampanyası standına bıçaklı saldırı oldu.
Saldırıda bir partili yaralandı.
CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz 61saat’e şunları dedi:
“Gençlik kollarından bir arkadaşımız bıçaklanmıştır. Hiçbir polis gelmedi. Öğrenciler bir slogan attığı zaman cezaevinde yatıyor ama burada bıçaklı saldırıya uğradık ve hiçbir emniyet gücü yoktu burada.
#SONDAKİKA TRABZON'DA CHP'YE BIÇAKLI SALDIRI ANI KAMERADA!— 61saat (@61saat) April 3, 2025
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük” sloganı ile düzenlenen imza kampanyası standında görevli bir partili kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. pic.twitter.com/edKhBSShZZ