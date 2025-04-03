Trabzon'da CHP standına bıçaklı saldırı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki CHP standına bıçaklı saldırı oldu. Bir partili yaralandı.

Fotoğraf: 61saat

Ortahisar’da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganıyla düzenlenen imza kampanyası standına bıçaklı saldırı oldu.

Saldırıda bir partili yaralandı.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz 61saat’e şunları dedi:

“Gençlik kollarından bir arkadaşımız bıçaklanmıştır. Hiçbir polis gelmedi. Öğrenciler bir slogan attığı zaman cezaevinde yatıyor ama burada bıçaklı saldırıya uğradık ve hiçbir emniyet gücü yoktu burada.