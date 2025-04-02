'Rumi'nin senaristi Ali Aydın, TRT müdürüne çıkıştı

TRT yapımı ‘Rumi’ dizisinin senaristi Ali Aydın, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya yüklendi: “Şahanelerinizin profesör titrine mi yanayım, TRT gibi bir kuruma yönetici olabilme talihsizliğinize mi?”

Sağda Ali Aydın ve Zahid Sobacı.

Bir başka TRT yapımı ‘Teşkilat’ dizisinde oynayan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykot çağrısına Instagram hesabından destek vermiş, ardından paylaşımını silmişti. Aydın, Pusat paylaşımı nedeniyle işinde edilirse senaryosunu yazdığı ‘Rumi’nin de TRT’nin dijital platformu Tabii’den kaldırılmasını istemişti.

Aydın, TRT’ye şöyle seslenmişti: “Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii’nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız.”

TRT Genel Müdürü Sobacı, Aydın’ın kurumla hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu ve X’ten şöyle yazdı.

“Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur.

Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir.”

Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur.



Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir. pic.twitter.com/tp5yWXB7PL — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) April 1, 2025

Rumi dizisinden bir sahne.

Aydın Sobacı’ya şöyle yanıt verdi:

“Zahit Bey, Rumi isimli diziyi Tabii’nin kütüphanesinden kaldırdığınızı göğsünüzü gere gere belirtmişsiniz. Ve adımı anmamak gibi bir tercihte bulunarak bana ‘kriminalize etmek’ amacıyla şahıs demişsiniz.

Şahanelerinizin profesör titrine mi yanayım, TRT gibi bir kuruma yönetici olabilme talihsizliğinize mi?

Ben Rumi’yi sizden önce yazmaya başladım. Dolayısıyla sizin döneminizin projesi değildi. Bu sebeple hep görmezden geldiniz çünkü ne yapsanız proje anlamında çuvallıyor. Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikar kıldığınız için size teşekkür ederim.

Zahit Sobacı’nın varlığıyla yokluğu bir benim için. Hayatımda gördüğüm en başarısız TRT yöneticisi. Üstelik biri ona TRT’nin yasalara bağlı bir kurum olduğunu ve genel müdür sıfatıyla yasalara uymasının bir zorunluluk olduğunu ve keyfi olarak milyonlarca lira harcanmış bir içeriği kaldırarak yasalara aykırı hareket ettiğini hatırlatsın.“

Aydın, Sobacı döneminde üretilen işler hakkında da şöyle dedi:

“Siz içerik üretecek kabiliyetten yoksun olduğunuz için sadece kılıç kalkan dizileri üretebilir ve kim olduğu üç aşağı beş yukarı belli olan kimi imtiyazlı yapımcıların karnını doyurabilirsiniz. O lokmaları da ben istemem. Halkın parası sonuçta.”