Özel ATV boykotunu hatırlattı: Derbiyi izlemeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “ATV’yi boykot ediyoruz. Bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV’ye bakmayacağız tabii ki” dedi.

CHP TBMM Grup Toplantısı. Fotoğraf: CHP

Trabzon’da gazetecilerin soruların yanıtlayan Özel, boykot çağrısına destek verdiği için TRT’nin işine son verdiği oyuncu Aybüke Pusat‘a da “Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız” sözleriyle destek çıktı.

CHP liderinin açıklamaları şöyle:

‘ İstanbul başsavcısı şuurunu kaybetti’

* İstanbul başsavcısı iyice şuurunu kaybetti, ne yaptığı belli değil. Boykotun anayasal bir hak AYM, AİHM kararlarında net. Boykotu Türkiye siyasetine en çok taşıyan AK Parti. Geçtiğimiz yıllarda da çeşitli vesilelerle boykot çağrıları yapan onlar. Boykot bir anayasal haktır, yapan yapar, uyan uyar, uymayan uymaz.

‘Saraçhane’deki listemizin arkasındayız’

* Biz Saraçhane’deki listemizin arkasındayız. Biz bugün kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 öğrenci arkadaşımızın tutuklu olması dolayısıyla üniversite öğrencilerinin genel tüketim boykot çağrısına destek verdi. “Bizim için bir gün” dediler, biz de destek verdik. Bugün ne sonuç alınacak her beraber göreceğiz.

‘Sürekli boykot yaptıklarımız…’

* Bundan sonraki süreçlerde boykot listelerini boykotyap.net sitesinden takip edelim. Çünkü bazıları rakip firmalarının isimlerini sahte listelere yazıyor. Gerçeği boykotyapnet‘tedir. Bu bir sürekli boykot kararı değil. Sürekli boykot yaptığımız başta NTV’nin tutumundan dolayı Doğuş Grubu olmak üzere. A Haber, CNN ve yandaş kanallar ile bu kanalların sahipleri. Örneğin Demirören Grubu.

‘Fenerbahçe-Galatasaray maçı için ATV’ye bakmayacağız’

* Biz ATV’yi boykot ediyoruz. ATV’nin elinde olmayan bir yerden maçı açar, dinleriz. Biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV’ye bakmayacağız tabii ki. Çok izlenirseniz çok para kazanacak ATV. Maça gideceklere iyi bir seyir diliyoruz, onun dışındakiler pek bir seyir dilemiyoruz. Ekrem başkana bu kadar iftiralar atan, her fırsatta bize kötülük yapanların reytinglerini güçlendirmek istemiyoruz. Bu akşam ATV’ye reklam veren firmaların da birazcık gönlümüzde yeri olmayacak.

‘AK Parti’nin fişlemelerinin tamamını Saray’ın önünde bidonla yakacağım’

* Boykot bu kadar anayasal hakken dün akşam boykota karşı cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, TOBB başkanı (Rifat Hisarcıklioğlu) olmadık açıklamalar yaptılar. Öyle bir gazeteci üzerinden fişleme haberleri…. AK Parti’nin fişlemelerinin tamamını Saray’ın önünde bidonla yakacağım. O fişlemelerin hepsini bulacağım Saray’ın bahçesinde gençlerle yakıp başında kutlayacağız. Kimse korkmasın, AK Parti, yandaşlar, bugünkü sistemin aparatları korksun. Hepsiyle hesaplaşacağız.

‘Aybüke Pusat’a bizzat sahip çıkacağım’

* Dün TRT’nin Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz boykotla ilgili tutumunu belirlemiş, hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar. Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz.

İktidara ’19 Mart cuntası’ dedi

* Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız. Çoğunluk enerjisi muhalefette. Bu iktidara yol görünmüştür, geri sayım başlamıştır. Yapılacak ilk seçimde darbeye kalkışan 19 Mart cuntası milletin oylarıyla devletin başından yollanacaktır. Bugünkü iktidar sahipleri 19 Mart’tan beri cunta başıdırlar.

‘Azgın azınlık sizsiniz’

* (Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın boykot çağrısı yapanlara ‘azgın azınlık‘ demesi) Azgın azınlık sizsiniz, bir avuçsunuz. Siz ikinci parti olmuştunuz. Son anketlerde fark da açılıyor. Daha da beter olacaksınız. Azgın azınlık, bükemediği bileği kırmaya çalışan bir ekiple karşı karşıyayız. Biz makul ve haklı çoğunluğuz.