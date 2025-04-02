Boykota destek açıklamıştı: Aybüke Pusat TRT 'Teşkilat'ından çıkarıldı

Boykota destek veren oyuncu Aybüke Pusat TRT yapımı ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat. Fotoğraf: TRT / Teşkilat

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmalardan sonra başlayan protestolarda çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Boykota çok sayıda ünlü isimden destek gelmişti.

Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat da bu isimlerdendi.

Oyuncu çağrıyı dün Instagram hesabından paylaşmış, sonrasında silmiş, buna karşılık hedef gösterilerek kovulması istenmişti.

‘Kamu yayıncılığı ve mesleki profesyonelliğe aykırı’ymış

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı X‘teki açıklamasında boykotu ‘siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı’ olarak niteledi ve ‘buna alet olmanın TRT’nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini’ öne sürdü.

Açıklamanın devamındaysa şöyle dendi: “Bu bağlamda TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.

Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.”