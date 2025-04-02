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Somer Sivrioğlu'ndan boykota destek: Üzgünüz, kapalıyız

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, boykota destek verdi: “Üzgünüz, kapalıyız.”

Fotoğraf: @somersivrioğlu / Instagram

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmalardan sonra başlayan protestolarda çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.


CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

TV8’de yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye’nin jürilerinden Somer Sivrioğlu boykota destek verdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Üzgünüz, kapalıyız” dedi.

Ünlü şefin İstanbul’un Beşiktaş’ın ilçesinde ‘Efendy İstanbul’ adlı bir restoranı var.

Görsel: @somersivrioğlu / Instagram

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