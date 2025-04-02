'Sessiz' ünlülerden Somer Sivrioğlu bir günlük boykota katıldı: Kapalıyız

Yaklaşık iki haftadır olup bitenler karşısında herhangi bir paylaşımda bulunmayan ünlü şef Somer Sivrioğlu, bir günlük boykota katıldı: “Kapalıyız.”

Fotoğraf: @somersivrioğlu / Instagram

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmalardan sonra başlayan protestolarda çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tüm bu süreçte çoğu ünlün sessiz kaldı. Bunlardan biri de TV8’de yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye’nin jürilerinden Somer Sivrioğlu’ydu.

Sivrioğlu bugünkü boykota kayıtsız kalamadı. Ünlü şef, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Üzgünüz, kapalıyız” dedi.

Sivrioğlu’nun İstanbul’un Beşiktaş’ın ilçesinde ‘Efendy İstanbul’ adlı bir restoranı var.