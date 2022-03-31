Thodex soruşturmasında 21 kişi hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis istemi

Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer’in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada savcı, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine yargılamanın durdurulup bu ülkeye devredilmesini talep etti.
Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaparak kilogramı KDV dahil 5,96 TL’den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL’ye yükseltti.
Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanlarının ona Ukrayna’da kendileri açısından durumun ne kadar kötü olduğunu söylemekten korktuğunu bu nedenle yanlış yönlendirdiğini açıkladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak mutabakatını bir büyükelçinin ‘redakte ettiği’ iddiasını tekrarlarken, ‘bir şifre daha verdiğini’ ifade etti.