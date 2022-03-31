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Yaramazlara biraz batar!

Thodex soruşturmasında 21 kişi hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis istemi


Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer’in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Soylu ‘bir şifre daha’ verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak mutabakatını bir büyükelçinin ‘redakte ettiği’ iddiasını tekrarlarken, ‘bir şifre daha verdiğini’ ifade etti.