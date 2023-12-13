Sporda şiddete ‘caydırıcı cezalar’ geliyor

Adalet Bakanlığı’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırının ardından ‘caydırıcı yeni yaptırımlar’ için harekete geçtiği bildirildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip hakim Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Koca ve saldırıya karışanlar tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı, bunun ardından harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X (eski adıyla Twitter) hesabından ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen yasak ve fiilleri işleyenlere ilişkin ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceklerini kaydetti.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz.



Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, Müsabaka ve seyir… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 13, 2023

Ayrıntıları belli oldu

Düzenlemenin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı. Üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre şiddete başvuran yöneticilere cezaların artırılması öngörülüyor.

Buna göre, yaralama gibi suçlarda şiddetin büyüklüğüne göre sahalardan süresiz men cezası verilebilecek.

Seyirciler için yüz tanıma sistemi getirilmesi de gündemde. Böylece, ceza aldığı için stadyumlara girişleri yasak olanların, passolig sahteciliğine başvurarak tribünlere girişleri engellenecek.

Ayrıca, stat güvenliğini artıracak yeni önlemler gündeme gelebilecek. Saha içinde güvenlik güçlerini daha etkin kılacak tedbirlere başvurulacak.