Sahada hakem döven Faruk Koca, TFF başkanından centilmenlik ödülü almış

Sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasıyla gündeme gelen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ‘Fair Play/Adil Oyun’ ödülüne layık görülmüş.

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1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Koca centilmenlik ödülünü geçen yıl TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den almış.

Koca ödülü aldıktan sonra şöyle konuşmuş: “Ödülü taşımanın ödül almaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödülü almak, bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız işlerde bize daha da sorumluluk yüklüyor. Fair Play’in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum. Beni ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum.”