Sahaya girip hakeme yumruk atan Faruk Koca kim?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasıyla gündemde.
Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk attı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırdı. Meler’in gözü morardı.
Peki Faruk Koca kim?
Faruk Koca 1964’te Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Serbest ticaretli uğraşıyor.
Lise mezunu Koca, 22’nci ve 23’üncü yasama döneminde Ankara’dan AKP milletvekilli seçildi.
2021’de Ankaragücü’nde yapılan olağan genel kurulda 1058 oyun 802’sini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.